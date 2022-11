Lisa Nilsson inför Göransson med Weeping Willows: "Melankoliskt och svängigt"

Lisa Nilsson har dock aldrig gjort en julskiva trots sin långa karriär men det finns på listan över projekt hon vill realisera.

– Mitt problem är att jag har alldeles för mycket jag kan göra. Jag kan kyrkomusiken, jag kan jazzmusiken, jag kan det stora evergreenskonceptet. Ska jag göra något av dem eller allt i en enda blandning? Det är det som gör det svårt. Hade jag varit mer begränsad hade det varit lättare att välja, förklarar Lisa Nilsson.

Två nyskrivna julspår finns i alla fall med Lisa Nilsson på sång sedan ett år. "Love will find a way (this Christmas)" och "The magic is real". Båda inspelade tillsammans med Weeping Willows på deras album "Songs of winter" och det är även dessa herrar som hon också spelar med i Göransson Arena i Sandviken 3 december. Med på scen har de även två blåsare och en stråkkvartett.