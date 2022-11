Flertalet modeller har provats och förkastats. Den nyss införda är den sämsta någonsin. I alla fall för en klubb som satsar på tävlingsverksamhet och inte bara skridskoskola. En åkare som tävlar på B- eller A-nivå rekommenderas av Konståkningsförbundet att träna tio pass på is per vecka. Den omfattningen är en utopi för en konståkare i en hockeypräglad stad som Gävle. Vanligtvis brukar klubben erbjuda 5-6 pass per vecka till de åkare (bland annat dottern), som tränar på avancerad nivå. Fram till nu.