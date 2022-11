Svart på vitt efter bytet till Mälartåg – tio resor värre med inställda avgångar

12 juni tog MTR över driften av Upptågssträckan mellan Gävle och Uppsala. Samtidigt döptes tåget om till Mälartåg.

Övertagandet kantades av en rad inställda tåg och resenärer som var mycket missnöjda. MTR.s presschef Carl Fredrik Johansson hävdade att det inte var värre än när Transdev körde tåget.

Men statistiken talar sitt tydliga språk – det är minst tio gånger fler tåg som ställs in efter bytet av entreprenör.

Under juli-augusti 2019 med Transdev som operatör ställdes 26 avgångar in. Under samma period året efter ställdes nio avgångar in. Med MTR vid rodret har antalet avgångar som inte blir av tiodubblats, under juli ställdes 126 avgångar in och i augusti 139.