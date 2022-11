C har i många kommuner ett nära samarbete med M på samma sätt som M i ett antal kommuner styr tillsammans med S. Bara i vårt län styrs Hudiksvall av S och M, Ovanåker har under ett antal mandatperioder styrts av M och S. Söderhamn styrs i ett nära samarbete mellan C och M och Bollnäs styrs av S, M och C. Närbelägna region Västernorrland har under förra mandatperioden styrts av M och S men kommer sannolikt nu att styras av M, C och S.