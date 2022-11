Det var faktiskt inte längre sedan än i början på september som Sofie Svensson och Dom där spelade i Sandviken, då på rockfestivalen Backstacke Wrecks som ägde rum utomhus, på Högbo Bruk. På fredag blir det i stället på The Church.

– Jag har ingen aning om hur det kommer gå men jag hoppas på fullt, säger Sofie Svensson som samma dag vi pratar har jobbat fram till nio på morgonen som personlig assistent vilket hon fortfarande gör måndagar och tisdagar.

Många av låtarna handlar om alkohol och fest - men det ska också vara finurligt formulerat. Inte för uppenbart och grovt, men inte heller för tillkonstlat. Bandet petas ofta in i det som kallas epa-genren efter de ombyggda bilarna som körs av ungdomar under 18 år i max 30 kilometer i timmen. Epitetet epa-dunk stämmer dock mer in på helt elektroniska akter.