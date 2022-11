Ytterligare en byggarbetsplats utsatt för omfattande stöld av verktyg

– Det är tyvärr ett mönster vi ser. De slår ofta till mot flera byggen samtidigt, samma natt. Vi har haft liknande stölder i Uppsala under oktober, minst ett 50-tal. Sedan har det spridit sig till Enköping och Västerås. Nu är det första gången i Gävle, vad jag känner till. Så i polisregion Mitt pratar vi om ett hundratal stölder på byggen under oktober och november, sa Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson, under onsdagen.

Polisen arbetar efter teorin att stölderna är organiserade och utförda av en internationell stöldliga.