LISTA: Så mycket kostar din julbelysning

Det är nog ingen som har missat att den här julens elpriser kommer att vara högre än vanligt och just under julen så är det många som pyntar sina hus och fönster med lite extra belysning. Av just den anledningen har energikoncernen Eon utfört beräkningar över olika sorters julbelysning och dess kostnader under en månad.

Beräkningarna är gjorda utefter ett elpris om 3 kr/kwh. Man kommer då bland annat fram till att en något äldre, traditionell julgransbelysning med 16 lampor med 3 W per lampa skulle kosta i snitt 54 kronor på en månad. Detta om julgranen är tänd 12 timmar per dygn. En modernare variant av samma sorts belysning med LED-lampor skulle då vara ett betydligt billigare alternativ.