Anna Beminge Linde är först på plats när krisen slår till: "Det gör ont i hjärtat"

Hon har anordnat fyra studentfester i sitt hem för unga flyktingar från Mellanöstern, hon har övningskört med i alla fall tio stycken och tagit en hel skolklass med flyktingar under sina vingar. Hon har hjälpt otaliga med komplicerade dokument från Migrationsverket och varit med och startat föreningen Always All Stars för att hyra lokaler till spontanidrott för alla hon träffat i sitt engagemang genom åren.