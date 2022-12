Slutkrusat

Det pratas om så mycket stiger ditt bolån, gäller det inte all ränta eller är det räntefritt om man köper en Tesla för en miljon? Det var inte länge sedan man oroade sig över hur ungdomar skulle ha råd att flytta hemifrån. Ett förslag var, låna upp till 90 procent, ett statligt lån på tio procent. Nu är det nog långt, långt borta om man inte har väldigt rika föräldrar. Varför ser vi bara på när ett fåtal bara blir rikare och rikare, typ banker och många handlare. Det är inte synd om oss, vi ska inte må bra, tycker utredarna.

Räntan

Lilleputtarna regerar. Det är bedrövligt att ett antal lilleputtpartier har tagit makten i Gävle. Det första man sedan gör är att säga nej till etablering av vindkraft. Det är hyckleri. Det kallas även NIMBY (not in my backyard). Det är en vanlig företeelse bland så kallade "miljövänner". För övrigt tycker jag att det är en skandal utan like att inte Hagaströms skridskoåkare får en konstfrusen skridskobana.

Karljansa

Självinsikt, moderater? I Moderaternas besvikelse över att det inte gick att åstadkomma ett högerstyre i Gävle kommun kallar de Liberalernas och Kristdemokraternas vägval för ett svek. Det verkliga sveket var ju istället att så många väljare lurades tro att det överhuvudtaget fanns förutsättningar för att bilda ett fungerande högerstyre. Det är uppenbart att den egna självinsikten inte hör till de saker Moderaterna innan valet lovade att de skulle "få ordning på"!