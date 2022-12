Gävlebocken får konkurrens lagom till jul

I flera århundraden har bocken varit en symbol för julen. Redan på 1600-talet nämns bocken som då hade som syfte att samla in pengar till de fattiga. Under 1800-talet hade bockens roll förändrats och nu samlade han inte bara in pengar till fattiga utan reste hem till alla snälla barn för att lämna presenter. Men sedan tomten tagit över julklappsutdelningen under slutet av 1800-talet så har bocken fått nöja sig med att skänka julglädje på torgen runt om i landet.

För Gävlebocken är inte den enda bocken i landet.