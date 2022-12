Som intro till adventskonserten ljöd signalen Korum framförd på två signalhorn. Konserten inleddes sedan med Franz Schuberts Marche Militare no 1. Epilogen ur Lars Erik Larssons En Vintersaga som följdes av Advent av Otto Olsson och John Cacavas A Christmas Festival. Sedan var det dags för publiken till musikkårens toner sjunga Nu tändas tusen juleljus. Några övriga stycken som framfördes i den nästan fullsatta kyrkan var Little Drummer Boy och When a Child is Born innan det var dags för Adolphe Adams Cantique de Noel.