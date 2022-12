Som tidning ser jag det som en uppgift att bidra i lokalsamhället. Oftast gör vi det inte så handgripligt, utan genom att granska, lyssna, berätta och hålla koll. Men för sju år sedan drog vi igång arrangemanget som Gefle Dagblad nu arrangerar med hjälp av Matakuten, Basket Brigade och Gefle IF:s sociala satsning Ett bättre liv. Förr samlade vi in och slog in fysiska paket som delades ut till barnfamiljerna och jag kan sakna känslan det gav. Men i år delar vi istället ut presentkort, för att föräldrarna själva ska kunna köpa de julklappar barnen behöver eller som de vet glädjer dem.

För många är julen en fantastisk högtid. För andra går vi nu mot den tuffaste tiden på året, kanske särskilt detta år när inflationen skjutit i höjden. Därför gör mig er vilja att ge, till de som har det knapert ekonomiskt, så glad! Vi fick in nära 50 000 kronor till Klappakuten via swish under onsdagen, ytterligare nära 7 000 till matkassar och hade dessutom redan i förväg samlat in 19 500 till Klappakuten. Dessutom skänkte flera presentkort som vi inte räknat det samlade värdet av ännu.

Tack, för att fler kan få en godare jul!

Katarina Ekspong, chefredaktör Gefle Dagblad