Svar direkt från chefredaktören:

Det var flera som kom med kontanter till insamlingen i Gallerian Nian på onsdagen. Jag löste det genom att själv swisha motsvarande summa till Klappakuten direkt från min egen mobil, mot kontanterna jag tog emot. Det gick med andra ord bra att bidra med kontanter. Andra köpte presentkort för sina kontanter och lämnade in dem. Sammantaget har vi hittills fått in drygt 69 000 kronor till Klappakuten via swish och har ännu inte hunnit räkna värdet av alla presentkort. Det blir många julklappar till utsatta barn i Gävle. Jag vill passa på att tacka alla givare!

Katarina Ekspong

chefredaktör GD