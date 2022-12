Detta har socialdemokrater aktivt slagit sönder. Världens högsta skatter och avgifter, där har man tävlat med Danmark. Som vi för övrigt i Sverige förser just nu med stabilitet i det fallerande elnät de har byggt på tramset vindsvaghet. Vi måste kapa kabeln till Danmark och Bornholm.

I landet Sverige ska vi ha en egen energiförsörjning som inte ägs av kineser. Dessutom ska skatter och avgifter tas bort vid extrema priser som det är just nu. Detta ska inte gynna staten som det regnar in skatteintäkter över just nu.

Vad som kommer att ske, är en kollaps på bostadsmarknaden som påverkar våra oseriösa banker som kräver stöd från skattebetarna. Den enda rättvisan just nu är att de som röstat på destabiliserande partier som sossar och miljöparti får betala för sin underbegåvning.

Men vad hjälper det oss andra? Fakta visar just nu att både Mars och Merkurius har höjda yttemperaturer på grund av solens variationer. Lycka till med att tygla solen...

Peter Westerlund