Vecka 50: Zelmerlöw och Carola intar Monitor Erp

Rock: Rock n' Roll X-Mas med The Refreshments, Kikki Danielsson och Sulo Karlsson, Gävle Konserthus, 19.30.

The Refreshments kommer till Gävle Konserthus, tisdag.

ONSDAG 14/12

Maratonvisning: "Avatar: The Way Of Water" (även informellt känd som Avatar 2) visas nästan varje halvtimme med start av den första 10.00 ända till den sista som börjar 23.00. Totalt 21 visningar alltså, Filmstaden, Gävle. (även Sandviken Grand visar filmen fem gånger samma dag från 17.00 till och med sista 21.00).