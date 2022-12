Tyvärr har svensk skogsindustri varit en bromskloss i förhandlingarna, men man kan skönja ett ljus inom svensk skogsindustri. Hoppet har tänts att Sveaskog och de andra skogsbolagen ska följa Finland och Kanadas framsynta skogsbruk, med ett skogsbruk som förbjuder kalhyggen och tar hänsyn till den biologiska mångfalden. Det är viktigt att ha flera olika sorters trädslag i sin skog, göra högstubbar, bevara unika ekosystem (det är där forskarna kan hitta framtidens mediciner) och kanske använda Lubecksmodellen.

Vi måste sluta använda skogen till slit- och slängprodukter. Skogens förmåga att ta upp den farliga koldioxiden måste uppvärderas högre. Vi har tyvärr aldrig haft så lite biologisk värdefull skog som vi har i dag.

We must act on climate change now