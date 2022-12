Så här skulle det kunna utformas. Priset på ved och pellets har nästan fyrdubblats på drygt ett år. År 2021 kunde man köpa torkad pannved för cirka 600 kr per kubikmeter. Nu får man betala minst 2400 kr per kubikmeter, om det finns att köpa. Ett schablonstöd blir då 1 800 kr per kubikmeter. Elprisstödet för privatpersoner använder också schabloner oberoende vad individen betalt. En villa där värme och varmvatten produceras i en modern vedanläggning förbrukar cirka 30 kubikmeter i södra Norrland. Prisstödet blir då 54 000 kr för bostadshus med ved- eller pelletsuppvärmning. Det skulle också kunna delas ut i södra Sverige, men med lägre belopp eftersom förbrukningen där är lägre.