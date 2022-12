"Regionfullmäktige hålls på Bollnäs folkhögskola, en folkhögskola med en välrenommerad musiklinje med duktiga elever som övat under hösten för detta."

Strax innan Luciatåget skulle uppträda beslutade Regionfullmäktiges ordförande Mattias Eriksson Falk (SD) att eleverna inte skulle få uppträda med motiveringen att det inte var ett traditionellt luciatåg, vilket sedan visade sig endast bero på att lucia själv inte var kvinna. Detta gjorde eleverna mycket ledsna och arga. Som svar valde eleverna att manifestera genom att som en person resa sig och lämna matsalen i form av ett tåg med den tilltänkta lucian först, när politikerna tagit plats för lunch. Detta hyllades genom stående ovationer från S, V, C och MP, något som störde de Sverigedemokratiska ledamöterna till den grad att de valde att filma de som applåderade. Om filmen sparas för åsiktsregistrering eller för att spridas i slutna grupper på sociala medier återstår att se.

Dessa frågor kanske Stenvard och hans koalitionskamrater inte vill eller kan svara på, men han borde i alla fall be eleverna om ursäkt för det de utsatts för. Tanken är ju ändå att fullmäktige ska komma åter och hållas på samma plats flera gånger per år under de kommande fyra åren.