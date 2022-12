Gävle Symfoniorkester satsar på återupptäckt begåvning

Det jag upptäckte i våras var en både spännande och tråkig, högst motsägelsefull person.

Han bytte namn från Melcher Svensson till H M Melchers med förhoppningen att bli mer känd. H M stod för Henrik Melcher medan hans svenska vänner gärna läste ut ”Hans Majestät”.

Han umgicks i konstnärskretsarna i Montparnasse och blev god vän med Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani och Leo Trotskij på de berömda mötesplatserna Café de Versailles och Café du Dôme, där han var en trogen gäst. Matisse målade till och med hans porträtt som publicerades i programmet för en ”Lyre et palette”-konsert.

Han själv både studerade, komponerade och skulpterade och blev god vän med Eric Satie och medlemmarna i gruppen Les Six.

I februari 1916 startade han en konsertverksamhet kallad ”Lyre et Palette” i en oeldad ateljé i Montparnasse med konserter nästan varje lördag. Hans ”Festival Erik Satie et Maurice Ravel” blev uppmärksammad.”Lyre et Palette” har i beskrivits som viktig för gruppen Les Six men Melchers insats i sammanhanget har förblivit okänd.

Melchers gav pianolektioner för att försörja sig. Han ledde kören i Svenska kyrkan och komponerade en kantat när den nya kyrkan invigdes 1913. Året efter framfördes flera av hans kompositioner i församlingssalen i kyrkan.

Efter kriget återvände Melchers till Sverige och hade en kort karriär som musikrecensent i en kristet liberal och kortlivad tidning, Dagens Tidning.