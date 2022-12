I och med att EU har den europeiska delen av Medelhavet och Atlanten och hela Östersjön, utom den ryska delen, under sina vingar, är det tydligt att de tror att samma fiskepolitik också ska fungera i våra farvatten. Jag skyller på våra tafatta EU-politiker från Sverige som av någon anledning inte lyckats eller haft förmågan att förklara för EU i Bryssel hur det förhåller sig.

Östersjön är till att börja med ett av jordens mest förorenade hav som måste särbehandlas, det är ett innanhav med allt vad det innebär. Enda in- och utflöde till Atlanten är Öresund, Stora och Lilla Bält. Det går således inte att bete sig som ute på världshaven med jättestora havsgående trålare och dammsuga upp all sorts fisk och mala ner till fiskmjöl till laxindustrin i Norge. När det budskapet har trängt in i huvudena på våra representanter i EU kan det hända att det sker något. Men det verkar trögt och tar mycket lång tid.

Nikodemus Kråkvinkel