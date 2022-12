Allt börjar nästan som en parodi på en Michel Houellebecq-roman. En terroristorganisation som med deep fake-teknik strömmar en giljotinering av Frankrikes finansminister över världen. Här finns cyniska betraktelser om samtiden, mäktiga men vilsna män, en besatthet vid sex och status.

Men det är som om Michel Houellebecq just medvetet tangerar parodins gräns för att plötsligt, men knappt så att läsaren inte ens blir medveten om det, styra romanen in på ett annat spår. Ett spår som visar en Michel Houellebecq som vi inte har sett tydligt i tidigare romaner, men som har kunnat anas under ytan. Den desillusionerade romantikern.

Romanens protagonist är den fiktivt giljotinerade finansministerns vän och medarbetare Paul Raison. En valrörelse stundar och ministern positionerar sig för att nå presidentposten. Giljotinfilmen och dess konsekvenser hamnar på Paul Raisons bord, en man i den yngre medelåldern som lever i ett dött äktenskap där han fortfarande delar våning med hustrun Prudence, men det är mer som om han är inneboende hos henne.