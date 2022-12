Syftar på någon som har ansvar inom detta område. Kan det vara så att vilda djur inte alls är ämnade att hållas i fångenskap. Någon som frågat dem? Just det, dom saknar talförmågan. Men om vi nu låtsas att till exempel schimpansen Santino hade kunnat tala för sig. ”Du killen, Har du lust att bo i Furuvik?” Kallt och eländigt på vintrarna. Men på somrarna ganska ok. Du har en plätt med några träd där du kan vistas om dagarna. När det blir sovdags däremot, då är vi tvungna att låsa in dig. Eller föredrar du att leva och bo i din egna naturliga miljö och bestämma själv hur du vill spendera dina dagar? Vad hade man själv svarat?