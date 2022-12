När våren kommer och Park and Resort öppnar Furuvik för säsongen – köp inga årskort, gå inte dit. Bojkotta Furuvik så länge som parken ägs av Park and Resorts. Det är vad du och jag som vanlig människa kan göra för att påverka en fruktansvärt illa skött verksamhet. Förklara det för eventuella barn som eventuellt skulle bli ledsna över att inte få gå dit.

Ta ditt ansvar

Jag hoppas Furuviksparken och dess ägare Parks and resorts Scandinavia AB tar ansvar för den nyligen inträffade rymningen, och avvecklar schimpansverksamheten med omedelbar verkan. Det framgår med all tydlighet att man inte är kapabla att hantera sådana djur. Den sorgliga minimala och nakna "apgrop" schimpanserna haft som plats för utevistelse kan gott användas till andra djur som är mer lätthanterliga. Storleksmässigt skulle den kanske passa för en tre-fyra tamkaniner, eller för några igelkottar under deras rehabilitering?

Allt som Furuviksparken byggt har rasat på ett par dagar, det vågar man påstå. Att skjuta schimpanserna på detta sätt är en skam för oss svenskar och i synnerhet för Furuviksparken. Ska aldrig mer åka dit.

