Ungefär 40 procent av alla barnfamiljer har något pälsdjur hemma och det finns inga allergifria pälsdjur. I dag finns möjlighet undersöka vilka av hundens minst sju protein du inte tål och sedan söka en hundindivid som inte bär det proteinet. Det kan alltså finnas möjlighet att hitta en hund som passar för en enskild individ men det betyder inte att alla allergiker tål denna hund, utan bara just den enskilde. Det pågår just nu flera internationella studier om detta, och forskarna tror i dag att det kan finnas ytterligare oupptäckta protein hos hund vilket gör metoden till viss del osäker.

Skolor, förskolor och fritidshem ska vara tillgängliga för alla. Enligt skollagen har alla barn rätt till utbildning. Det innebär att lokaler måste vara anpassad så att alla barn kan delta utan att bli sjuk.

Barn som har pälsdjursallergier får ofta reaktioner som kliande och röda ögon, nysningar, nästäppa, rinnande näsa och astmatiska besvär. De behöver ofta medicineras dagligen och deras medicinbehov höjs ofta under skolornas terminer för att mattas av under längre lov, något man tror har en koppling till just pälsdjursallergen.

Barn som inte har djur i hemmets miljö exponeras ändå för pälsdjur genom allergen. De som har en pälsdjursallergi ökar risken för att utveckla astma och luftvägssymtom och får ofta nässelutslag samt rinit vid kontakt med djur. De som har kraftig allergi kan få en reaktion även om de inte umgås direkt med djur utan umgås med personer som har djur hemma.

Åse-Maléne Jonsson

Astma och Allergiföreningen i Gävle