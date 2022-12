Ett år som nästan varit som vanligt, men också ovanligt. Efter att vi under några år jobbat hemma, försökt hålla avstånd till varandra och pinats bakom munskydd, känns det riktigt skönt att det mesta kommit tillbaka till det vanliga.

Om jag ändå ska beklaga mig lite så är jag fortfarande inte riktigt "fit for fight". Kanske kan vara post-covid. Jag som under många år har varit van att träna flera dagar i veckan, har inte alls varit i form. Det enda jag åstadkommit under ett år är promenader. Så jag hoppas verkligen att det ska ge sig och att orken och viljan ska komma tillbaka. Jag saknar verkligen träningen, och det sociala med det. Det kanske ska bli mitt nyårslöfte, att "tvinga" mig i väg till träningen!

Men som sagt, det finns de som har och har haft det värre. Jag blev frisk och återkom till jobbet. Påskhelgen tillbringade vi på spanska solkusten, så härligt att få lite sol och värme, och dessutom vara med vid de spanska påsktraditionerna. Sommaren kom och som vanligt var vi mesta tiden i vår lilla kolonistuga. Lite olika projekt som slutfördes och sköna, slappa dagar varvades med lite påtande i jorden och annat pyssel. Sommarsäsongen avslutades med en vecka i Kroatien.

Så här i slutet av året tog dottern farväl av Karlstad efter sex år och är nu både nybliven sambo och Stockholmsbo. Det betyder att det är betydligt enklare och kortare sträcka att åka för att hälsa på henne och sambon, och även för dom att komma "hem" då och då.

60! Vad tycker ni om det? Sisådär säger jag. Jag kommer ihåg när mina föräldrar fyllde 60 år. "Herregud va gamla de är!" tänkte man då. Huxflux är jag tydligen själv där. Kan bara tänka mig vad min egen dotter tänker i tysthet...