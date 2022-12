Lång väntan på tomten? Gör vårt kluriga quiz

4. Mariah Careys ”All I Want for Christmas is You” är den mest spelade jullåten någonsin. Tätt följt av Wham och ”Last Christmas”. Jullåten tog sig in på Billboard Hot 100 år 2019 men när släpptes den egentligen?

2 Mumindalen

7. Känner du till The Elf on the Shelf – eller kanske dess judiska motsvarighet Mensch on a Bench? Här i Sverige har det blivit allt mer populärt att mellan den förste advent och julafton låta en liten nisse flytta in med sitt hus och göra bus. Nissen populariserades efter en bok av Carol Aebersold. Vad är egentligen dess uppgift enligt författaren?

1 Att göra så många bus som möjligt för att göra livet surt för sönderstressade föräldrar.

X Att hjälpa tomten hålla koll på alla barn. Dagarna innan jul rapporterar nissen tillbaka till tomten om vilka barn som har varit snälla eller inte.

2 Att förbereda hemmet och skapa julkänsla så att det är trevligt för tomten att besöka.

8. Det är inte bara julafton som firas i december. Inom judendomen firas chanukka och på 60-talet grundade den amerikanske rättighetsaktivisten Maulana Karenga ett alternativ till jul med ett namn på swahili. Vilket?

1 Bonanza

X Mwanza

2 Kwanzaa

9. Och när det kommer till traditioner kring jul finns det en hel del sätt att fira ute i världen som känns udda för oss svenskar: som att hänga spindelväv i granen som de gör i Ukraina, att äta Kentucky Fried Chicken på juldagen som det görs i Japan eller gå i en parad utklädd som Krampus som vissa firare gör i Österrike. I Italien dyker ”La Befana” upp för att dela ut presenter – eller kol – 12 dagar efter jul inridandes på, ja, vadå?

1 En kvast

X En ren

2 En get

Rätt svar: 2, X, X, 2, 1, X, X, 2, 1