Att man kanske kan ha det så att någon dag innan nyårsafton har flyttat på bocken till ett säkrare ställe och vid midnatt på nyårskvällen tänder eld på den för att ringa in det nya året samtidigt som man har den under uppsikt. På så sätt får vi med större sannolikhet ha kvar bocken till nyår och göra det till en mer mysig kväll. Kanske till och med kan hyra in nån artist eller två som kan hålla i en liten konsert.

Jag känner att just nu i dessa prövade tider av kriget i Ukraina och stigande elpriser att det är något vi i Gävle skulle behöva.

