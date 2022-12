Listan gås igenom vilka som ska bjudas in i gemenskapen. Moster, faster, farbror och andra släktingar som man inte träffar under året. Att inte bara inbjudas till gemenskap när presenter ska utdelas. Ingen ska glömmas! Trots relationer som skaver och gör oss otrygga i umgänget och lägger sordin på stämningen. För stämningen känns. Den ligger som ett osynligt filter över all julmusik och barns förtjusning över många klappar.