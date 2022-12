Våldtog tre barn – döms till vård

Under utredningen väcktes misstankar om ytterligare våldtäkter mot andra minderåriga flickor. Den första inom en relation som den då 16-årige pojken hade med en flicka under 15 år. Han har i förhör och under rättegången i tingsrätten förklarat att han inte visste att det var olagligt att ha sex med minderåriga.

Under rättegången gjordes en så kallad paragraf sju-undersökning av pojken som slog fast att han haft en allvarlig psykisk störning under tiden för brotten.

Han döms nu för tre fall av våldtäkt mot barn och ett fall av sexuellt övergrepp mot barn till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Han ska även betala skadestånd på 240 000 kronor vardera till sina tre offer.