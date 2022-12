Stor rapartist kommer till Gasklockorna i början på året

Adaam och VC Barre i förorten Valsta, vilken hör till Märsta och Sigtuna kommun i Stockholm. Fotade i september förra året. De växte upp tillsammans och under en tid precis när han slog i genom bodde faktiskt VC Barre i Gävle också.

Imran Jakobsson representerar livemusikarrangören We Going Lit, ett bolag som sonen äger. Han kallar det för ett socialt företag där affärsidén är att ge unga och nya artister inom primärt hiphop, r&b och afrobeats (notera, inte samma sak som den äldre genren afrobeat) möjligheten att uppträda tidigare i sin karriär än vad de får i dag. I den flyktiga musikbranschen och med den släppfrekvensen som finns bara på den exempelvis svenska rapmarknaden, kan det vara lätt att snabbt bli bortglömd.

– När man pratar med artister som inte är så etablerade så uttrycker 98 procent av dem att de vill uppträda mer, men är du oetablerad och bara har en eller två kända låtar är det oftast ingen som vill boka dig.

Tanken är då att We Going Lit ska gå in och ge nya talanger den möjligheten, för att kunna fungera som en språngbräda till större höjder. Till Gasklockorna kommer även tre gästartister men inga lokala från Gävletrakten den här gången som det ser ut nu.

– Att kunna ta in lokala gästartister dit vi kommer är dock något som vi håller på att titta på.