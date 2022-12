Sedan all plast! Ska all möjlig plast från det allra tunnaste till hårdplast slängas i plastförpackningar eller vad det heter? Får man inte in det där, i de begränsade öppningarna måste man åka till soptippen, inte konstigt att det ser ut som det gör på återvinningsstationerna.

Hela förfarandet med logistiken kring sopor måste ses över, gäller alla typer av fastigheter, från slott till koja. Följer alla detta slaviskt och proceduren med sortering blir enkel och lättförståelig, blir det inga sopor kvar att slänga i de gröna tunnorna.

Vad är problemet?