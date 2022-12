SIF-tränaren om okända motståndarna, stjärnan som försvinner – och siktet uppåt

Fakta

Målvakter

Lotten Fahlberg

Jenny Wahlén, ny från collegespel i USA

Försvar

Mimmi Sellström

Zabrina Koont

Malin Åström

Maja Jerfström, ny från Gefle IF

Matilda Haglund Bratt, ny från Gefle IF

Sonia Folkesson (från egna led)

Klara Spångberg, långtidsskadad

Mittfält

Line Forsvall

Christina Mårtensson

Karolina Reyes Conill

Wilma Näslund, åter från Sundsvalls DFF

Sanna Signeul, tillbaka efter barnafödande

Moa Hansson, ny från Gefle IF

Sanna Berglund, ny från Själevad

Signe Zetterberg (från egna led)

Anfall

Linnea Strand

Demi Pierre, åter från collegespel (från maj)

Olivia Hedling

Karin Winka, ny från collegespel i USA (från maj)

Maja Söderström, ny från IK Uppsala F19

Alva Sågström (från egna led)

Lämnar: Therese Svensson, Ninni Lang , Alice Hedström, Josefine Blom, Kajsa Erihn, Ebba Ronquist – samt Klara Folkesson.