Pizza-sugna Gävlebor ställer sig i kö på nyårsdagen

– Jag skulle säga att 90 procent av dem som köper pizza av oss idag tar hem den och äter hemma, säger The crust ägaren Jonas Lindberg.

Jonas Lindberg äger restaurangen The crust och var en av dem som stod i köket och lagade pizzor på nyårsdagen.

The crust är en pizzeria med ett fåtal noga utvalda pizzor på menyn och dagen till ära har man valt att utöka listan med en riktig klassiker.

En mysig dag att arbeta på, det säger de anställda på The crust om nyårsdagen, trots det höga arbetstempot.

Ingen pizza-sort verkar dock gå bättre än någon annan idag. Men Jonas Lindberg och hans kollegor räknar med att få baka omkring 300 pizzor under dagen.

– Det är ugnen som sätter stopp. De flesta vill äta samma tid som alla andra och ugnen kan bara ta ett visst antal pizzor samtidigt.

Redan under förmiddagen kom bokningar in för pizzor som ska levereras under de mest hektiska timmarna mellan klockan 17 och 19. För den som inte förbokat sin pizza får däremot vänta sig att det kan ta lite extra tid.