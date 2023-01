Värre kan det ju knappast bli igen?

I förra årets krönika konstaterade jag till och med att ”värre kan det ju knappast bli”. Men det kunde det ju. Det 2022 som vi nu lägger bakom oss – och som vi hade sådana höga förväntningar på för tolv månader sedan – kommer tyvärr inte att bli ihågkommet för sin fina sommar och milda höst. Det vi tar med oss in i 2023 är ett krig, en energikris, galopperande inflation och ett alltmer polariserat samhälle.

Och jag måste faktiskt bekänna en sak; om jag tittar på det här skitåret ur ett strikt personligt perspektiv så har det faktiskt varit riktigt bra trots allt. Vi har varit friska. Vi har tagit hand om varandra. Segelsäsongen var lång, och vindarna förliga. Och trots att jag varken är ung eller lovande längre så har jag både utvecklats och lärt mig nya saker under året.

(Här är några av de saker jag lärt mig under 2022: 1) Summan av lasterna är inte konstant – tvärtom leder en last oftast till fler laster. 2) Vi använder dagligen nästan 100 procent av vår hjärnkapacitet. 3) Pirayor är inte farliga för människor – det finns inte ett enda dokumenterat fall där pirayor (som faktiskt är asätare) ätit upp en människa. Här är några av de saker jag INTE lärt mig under 2022: 1) Franska. 2) Namnet på en enda fotbollsspelare. 3) Hur jag får igång mobiltelefonens inbyggda ficklampa – trots att barnen visat mig flera gånger hur man gör.

Det är först när jag lyfter blicken och tittar ut över världen runtomkring mig som vemodet infinner sig. Krig i Europa. Har vi inte lämnat det steget i evolutionen bakom oss?

Nåväl. Vi har ett helt nytt år, ett oskrivet blad, framför oss. Och ja, jag tror faktiskt att det kommer att bli bra. Eller åtminstone bättre. Och, för resten, värre kan det ju knappast bli?

Larry Forsberg

Låtskrivare och radiopratare