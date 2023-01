PT-Maria tipsar – övningarna som får dig att klara nyårslöftet

– Då visste folk knappt vad det var. Idag räcker det med att säga PT och alla har koll, säger hon.

Under åren som gått sedan dess har hon sett hur träningstrenderna svängt. Allt fler kvinnor hittar in på gymmet och tränar allt tyngre. Tightsen som förr bara bars av löpare har även dem hittat in bland maskiner och fria vikter.

Men Maria Apel har också sett att många nybörjare begår samma misstag när de ska komma igång med träningen. Därför har hon nu samlat sina bästa tips för hur du kommer igång, hittar glädjen och håller i träningen.