Evelinas salong byter källarlokal mot 100 kvadrat i Läkerolhuset

Fotbollen har gett ett stort kontaktnät och många kunder.

– Jag pratar fotboll med de flesta av mina kunder, skrattar hon.

Det blev inget jobb på den där lyxkryssaren i Karibien. Evelina valde att stanna i Gävle och satsa på salongen som hon tog över efter Ann-Britt Andrén.

När salongen nu flyttar till Godisfabriksområdet räknar hon med att kunna erbjuda ytterligare behandlingar. I dag har de ett behandlingsrum och i det nya lokalerna blir det två.

– Vi skulle kunna ta in någon som gör andra behandlingar än de vi erbjuder idag. Det kan vara make up, fotvård, massage, hudvård. Vi får väl känna in vad folk som flyttar in i området vill ha.