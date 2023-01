Om vi backar tillbaka så kort tid som till november så blir kalkylen en helt annan. Elhandelspriset som elbilen laddades med var då 65 öre/kWh. Total elkostnad per mil blir då 2,47 kr/mil. Övriga månader på året är kalkylen ännu gynnsammare. Hoppas att människor inte förskräcks av en dyr elmånad.

Om fler bytte ut sina fossilbilar skulle chansen öka att vi tillsammans kunde minska koldioxidutsläppen. Det känns även bra att man gynnar ett demokratiskt land när man laddar sin elbil och inte gynnar diktaturländer genom att köpa diesel och bensin. Just nu finns det många billiga elbilar att köpa på begagnade marknaden.

Vi som har elbilar laddar på nätterna då elpriset är billigare. Hoppas även att politikerna snabbar på med att underlätta för de som bor i lägenhet att kunna ladda sina elbilar. Alla i Sverige ska ha samma förutsättningar att skaffa en elbil.

We must act on climate change now