Det handlade alltså inte om att söva ett djur åt gången utan samtliga 5-7 av dem hade behövt sövas samtidigt. Detta för att personal skulle ha kunnat gå in på ett säkert vis. För folk inbillar sig väl ändå inte att de ska söva en åt gången och att personalen ska gå in och hämta ett djur när 4-6 andra springer fritt omkring? Så sent som 2018 fick djurvårdare på parken ett finger avbitet av ett av djuren.