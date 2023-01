Peters bilder gör succé på Instagram: "Dras till sagolika miljöer"

Så det blev ingen jägare av killen som växte upp i en pytteliten by utanför Jädraås. Där fanns det inga kamrater i samma ålder. Skogen och Jädraån blev hans lekplatser och föremål för strövtåg och långa fisketurer i grannens gamla eka. I mossbeklädd gammelskog fick fantasin fritt spelrum.

Det där med jaga djur är verkligen inget för Peter Lundqvist som i unga år följde med sin pappa ut i skogen under älgjakten. Det var ett projekt, ett mål att få älgen till skottläge, som att lösa ett spännande problem. Men slutmålet var inte intressant.

– Jag dras fortfarande till sagolika miljöer och till konstnären John Bauers skogskänsla. Det går igen i mina bilder, säger Peter som experimenterar med inställningar när han fotar för att komma åt rätt stämning.

Hemma framför datorn bearbetar han bilderna för att förstärka effekterna. Resultatet blir ofta drömska, suggestiva intryck.

– Det är en sak att ta in ett motiv tredimensionellt, känna in atmosfären. Men det kan vara svårt att fånga den känslan på bild, säger Peter som ibland gör instruktionsvideos, tutorials, på Instagram för att visa sina följare hur han skapar olika effekter under fotograferingen.