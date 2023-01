Fler drogpåverkade i trafiken – samtidigt minskar rattfyllorna

Under de senaste två åren har antalet rattfylleribrott per capita i Gästrikland legat högre än i landet generellt.

Medan antalet dömda för rattfylleri hos Gävle tingsrätt gått ner stadigt under en tioårsperiod har drograttfyllorna ökat.

Utvecklingen är svår att ringa in på så sätt att antalet brott går hand i hand med hur pass stora resurser polisen lägger på kontroller. 2020 och 2021 påverkades arbetet av att myndigheten drog ner på nykterhetskontroller av smittspridningsskäl, enligt Brottsförebyggande rådet.

Efter en omorganisering är det färre trafikpoliser i Gävle än förr, medan ingripandeverksamheten har fått ta större ansvar. På det stora hela tror Benjamin Sjöberg dock att timmarna de lägger ner på trafikkontroller är färre.

– Problemet är att vi är färre personer som jobbar i yttre tjänst så jag kan tänka mig att antalet timmar vi lägger ner har minskat. Det är en resursbrist, inte en fråga om att vi inte vill göra kontrollerna, säger han.

Under en tioårsperiod har antalet misstänkta för rattfylleribrott per 100 000 invånare minskat med 50 procent i Sverige. Under samma period har misstänkta för drograttfylleri enligt samma mått ökat med 43 procent – hela 69 procent bland kvinnor. Rattfylleri- och trafikbrott är dock en kategori där män stod för till cirka 88 procent 2020. Totalt anmäldes 23 026 rattfyllerier och 14 834 drograttfyllerier år 2021, enligt Brå.