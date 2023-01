När läkaren och mamma tittade på röntgenbilderna satt jag ute i korridoren och när dom sedan kallade in mig och förklarade att jag behövde opereras blev jag rasande. Jag kände det som att dom konspirerat mot mig. Jag skrek till mamma att jag aldrig skulle förlåta henne för att hon gått bakom min rygg. Att hela världen gått bakom min dumma, sneda rygg som orsakade så mycket smärta och frustration. Jag svor hela vägen in till operationsbordet och log först igen efteråt, tack vare all morfin. Men det var inte förrän långt senare som jag skulle förstå varför hon varit så påstridig, och desto längre innan jag skulle förlåta mig själv, för att jag varit så motstridig.