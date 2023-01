De hjälper missbrukare tillbaka efter rattfyllan – men få känner till kliniken

Fakta

1. Transportstyrelsen tar beslut om att den här typen av tester krävs för att personen ska få körkortstillstånd. Det kan vara efter ett rattfylleri eller på grund av ett sjukdomstillstånd. Eller efter att personen blivit så kallat LOB:ad; omhändertagen av polis i påverkat tillstånd.

2. Personen kommer i kontakt med Körkortsmottagningen eller annat företag med motsvarande tjänst och skrivs in. De gör en sammanställning av personens bakgrund rörande alkohol och droger.

3. Det vanliga är att sex prover ska tas med kort varsel utspritt under ett halvår. Beroende på om man påkommits med narkotika eller alkohol tidigare är det samma preparat man testas för.

Då tas ett blodprov för att se om personen är alkoholpåverkad, eller ett övervakat kissprov för att mäta om personen har droger i kroppen. Transportstyrelsen är de som ställer krav på vilka typer av prov som ska göras och i vissa fall ska personen testat för både alkohol och narkotikasubstanser.

4. Klinikens läkare skriver intyg på att testerna gjorts och gör sin bedömning, som skickas till Transportstyrelsen. De avgör om personen kan få körkortstillstånd utifrån den information som samlats in.