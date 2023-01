Eftersom schimpansers hjärnor i stor utsträckning fungerar som människors, så tror jag att de fortfarande skulle ha känt igen Ing-Marie, om hon hade fått komma in och ropa på dem. Hon hade ju ägnat många år åt att vara deras mamma i flocken. Vem kommer inte ihåg sin mamma? Alla fyra hade säkert varit i livet i dag om hon hade fått vara på plats och ge råd.

Det är ännu mer tragiskt, att de blev skjutna, eftersom det sedan något år tillbaka finns ett förbud mot användning av jaktvapen mot schimpanser och andra djur i fångenskap. Det är grovt djurplågeri. Endast sömnmedel, som ges av veterinär, får användas. Det var tydligen ingen, som kände till den lagen.

P&R får nu ha dessa dyrbara, delvis världsberömda schimpansers liv på sitt samvete och kommer att ha mycket arbete med att återupprätta förtroendet.

Schimpanserna har under flera år haft trånga utrymmen, och att tvingas dela gruppen på grund av att en ny hanne kom in utan att först skolas in, var ju ett stort misstag. Inga övningar i hur man agerar i farliga situationer, som man gör i andra djurparker, har förekommit på länge, bara "vi har pratat om det". Tror inte det har varit någon kontroll från P&R hur djurhållningen har skötts, de har bara pumpat in miljoner i nöjesfältet och bara en bråkdel av dessa har använts till att göra tillvaron drägligare för djuren.