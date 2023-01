Turné i Storbritannien dominerar våren med Gävle Symfoniorkester

På programmet står musik av Khachaturian, Tchaikovsky, Grieg och Sibelius. Även Gävle-kompositören Bo Linde får publiken bekanta sig med (även på hemmaplan fortsätter orkestern att satsa på hemstadens kompositör, förutom under turnén så kommer Linde även att spelas 26 januari).

Även om det blir ett hål mitt i säsongen med Gävle Symfoniorkester, får hemmapubliken ändå vara med på turnén. Som ett genrep inför avresan väntar 9 mars en konsert med solisten som är affischnamn under turnén: Violinisten Nemanja Radulović. Leder orkestern under turnén gör förra chefdirigenten Jaime Martín.

Men det är inte bara gästande stjärnor som lyfts fram: Gävle Symfoniorkester har under senare år riktat strålkastarskenet även mot sina egna musiker, och i vår (26 januari) är det klarinettisten Kristina Lindby som får kliva fram i konserten "Mozarts Linzsymfoni" där hon spelar Bo Lindes "Pezzo concertante".

Bland solister som kommer till Gävle under våren kan, förutom redan presenterade Nemanja Radulović, nämnas Stefan Jackiw (violin), Peter Moore (trombon) och Behzod Abduraimov (piano). Case Scaglione, Fabio Biondi och Gemma New är tre gästande dirigenter.

Cheltenham, Edinburgh och London är några av städerna i Storbritannien som får besök av Gävle Symfoniorkester denna gång. Eller "Swedish Philharmonia – Gavle Symphony Orchestra", namnet som orkestern går under på sina internationella äventyr.

På programmet står den klassiska musikens stora namn som Mozart, Sibelius och Haydn, men det blir även nyskrivna och sällan spelade verk för Gävle-publiken att upptäcka. 26 januari får vi höra Gävle-premiär av Charles Ives "Three places in New England", 23 februari är det Gävle-premiär för Ida Mobergs "Soluppgång" och 6 april väntar ett europeiskt uruppförande av Dani Howards trombonkonsert.

Vad som väntar till säsongsavslutningen 11 maj får vi återkomma till. Gävle Symfoniorkester är fortfarande hemliga och ska avslöja säsongsfinalen under våren.