Föräldrar vabbar fler barn än någonsin – stor ökning i Gävleborg

I Gävleborgs län har ökningen av vab inte varit fullt så stor som i resten av landet – även om den fortfarande märks av.

Totalt ökade antalet vab-dagar med 1,5 procent, det utbetalda beloppet för vab med 3,4 procent och antalet barn det vabbades för med 6,3 procent.

– Under 2022 har vi vabbat för fler barn än tidigare. Det verkar också vara delvis andra orsaker som ligger bakom att man är hemma än vad vi såg under pandemin då förkylning var den orsak som oftast uppgavs till vab. Vi ser också indikationer i siffrorna på att sjukperioderna vid vab har blivit något kortare, men samtidigt fler. Så under 2022 har det vabbats för fler barn, lite kortare period per gång men då istället fler gånger än tidigare år, säger Niklas Löfgren.