Här gör Noice-stjärnan Ukrainahyllning i Gävle

Vi har redan berättat om upprinnelsen till "Jag tänker be för Ukraina" förra veckan men under onsdagen var det så dags för Peo Thyrén att komma upp till centrala Gävle och Slowbeat Studio för att sjunga in sina delar till låten. Låtens nya text med tema Ukraina-solidaritet skrev alltså den helt vanliga medborgaren Petter Edin (helt utan släktskap med bröderna Edin som Simon Ådahl hade Edin-Ådahl med för övrigt) helt på eget bevåg. Ådahl gillade texten och blev av en slump kontaktad av den kristna hjälporganisationen Hoppets Stjärnas ordförande Lennart Eriksson. Volontären Andreas Edvinsson inom organisationen som jobbar med att köra hjälpsändningar till Ukraina hade också kläckt idén att det skulle gå att kalla Ådahls gamla hit för "Jag tänker be för Ukraina" i stället.