Vikariekris i kommunen – stora brister i rekryteringen

Gävle kommun har ett stor behov av vikarier för att få verksamheten att fungera vid till exempel sjukdom och ledigheter hos ordinarie anställda. Under 2021 anställdes vikarier i en omfattning motsvarande 700 årsarbetskrafter. Störst är vikariebehovet inom äldreomsorg, skola och förskola.

Men rekryteringen av vikarier har på senare år fungerat allt sämre. Den centrala bemanningsenhet som inrättades 2019 och som i dag har ansvar för det mesta av vikariehanteringen har inte kunnat svara upp mot de förväntningar som funnits på den.

Problemen eskalerade under sommaren 2022 då vikariesituationen rapporteras ha varit mycket ansträngd inom delar av omvårdnadsverksamheten. Sommarvikarier kom in sent eller saknades helt. Vikarierna hade i många fall en alltför låg kompetens när det gäller både språk och praktisk förmåga. Patienter och kunder utsattes för risker och arbetsmiljön försämrades.