För något år sedan ”upptäckte” jag också den statyn, när jag promenerade hem från Stadsträdgården. Jag blev nyfiken och sneddade in över den till en del vildvuxna gräsmattan. Något förvånad konstaterade jag att det var en imponerande staty av Gustav Vasa. Jag tyckte det var tråkigt att han skulle stå på en sådan undanskymd plats, men fattade inte pennan för att skriva en insändare.

Nu, emellertid, när Hasse Trång ger den viktiga bakgrunden om statyns skapare, Ida Matton, och den ursprungliga placeringen, vill jag för det första betona, att jag helt håller med Hasse Trång om att statyn verkligen borde flyttas.

För det andra menar jag att det finns en mycket bättre plats att flytta statyn till än en förflyttning till en någon annan plats i Kvarnparken. Kung Gustav Vasa skulle i sanning hamna rätt om han flyttades till Kung Kristoffers Park söder om Rådhuset. Där kan han placeras på gräsmattan mellan den lilla vattennymfen och Rådhuset, en plats som passar honom utomordentligt väl, blickande ut över åns flödande vatten med slottet till höger och, så småningom, kulturhuset till vänster. Och han får den uppmärksamhet som Ida Mattons mästerverk förtjänar.

Under sommarmånaderna är nämligen Kung Kristoffers Park en fantastisk oas mitt i City med flera väl placerade bänkar, i synnerhet när man under 2022, möjligen tack vare en insändare i GD, kom på att nymfens lilla bassäng också behöver skötas om. Även under vintern, då träden tappat sina löv, kommer statyn att synas väl och pryda sin plats.

Ove Wengler