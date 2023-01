Nya bokningar klara för Gefle Skivmässa

Artisterna till Gefle Skivmässa i Gasklockorna 6 maj blir bara fler och fler. Under torsdagskvällen presenterade arrangören ett nytt band i uppställningen - rockbluesfolkiga Children of the sün som blir den sista pusselbiten i kvällsprogrammet på evenemanget. Kombon skulle ha spelat redan på mässan 2020 som fick ställas in.

- Nu får vi äntligen välkomna hit ett ungt och hungrigt sexmannaband med inspiration från Hendrix, Joplin och flower power, säger Emil Alstermark från arrangörsgruppen bakom Gefle Skivmässa i ett pressmeddelande.