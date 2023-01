Musiknörden på Polhemsskolan fyller 60

Fakta

Namn: Peter ”Pecka” Alzén.

Fyller: 60 år 14 januari.

Familj: Sönerna William och Alexander, särbon Minna Rosendahl.

Gör (i urval): Lärare i matte och NO på Polhemsskolan, discjockey, skriver musikrecensioner i Gefle Dagblad, driver musikbloggen "The harder they come", har skrivit två böcker om Gävles pop- och rockhistoria, har arrangerat musikquiz på Söders Källa.

Intressen (förutom musik): Tränar tre gånger i veckan, cyklar och går på gym. Har genomfört sex maratonlopp men kan inte längre springa på grund av hälsporre. Ingår i Polhemsskolans bokcirkel. Läser deckare, musikböcker och skönlitteratur. Tittar på fotboll, favoritlagen är Gefle IF och Arsenal.

Firar: Reser till England tillsammans med särbon, har biljetter till en Arsenal-Tottenham-match.